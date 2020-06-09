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Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.06.2020 21:40 | Son Güncelleme

2017/2018 sezonunun devre arasında Inter'den Galataaray'a transfer olan ve o dönemki başarılarda büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo kulüpten ayrılıyor.

Galatasaray'da Japon sol bek Yuto Nagatomo ayrılık kararı aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr 33 yaşındaki sol beke bu akşam bir teklif daha yaptı. Yıldız oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken yakın gelecekte sözleşme teklfini kabul edeceği öğrenildi.

Kariyerinin son döneminde olan 33 yaşındaki sol bek, futbolu bırakmadan hemen önce aldığı bu yüksek teklif sonucunda ayrılma kararı aldı. Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Temmuz ayı sonunda bitiyor. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu şu an istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilir, hatta Temmuz ayının sonundan itibaren geçerli olacak şekilde imza da atabilir. Nagatomo bu sezon çıktığı 24 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.


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