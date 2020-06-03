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Nalbantlık fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından yürütülen ve “Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması” isimli Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında hazırlanan “Geçmişten Günümüze Nalbantlık” sanal fotoğraf sergisi açıldı.Sergide, eskiden nalbantların eşek, at ve ineklerde nal uygulamaları, nal çakarken hayvanları tespit yöntemleri, kullanılan nal çeşitleri, yıkılmaya yüz tutmuş demirci ve nalbant dükkanlarını gösteren fotoğraflar yer alıyor.

Nalbantlık fotoğraf sergisi sanal ortamda açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından yürütülen ve “Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması” isimli Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında hazırlanan “Geçmişten Günümüze Nalbantlık” sanal fotoğraf sergisi açıldı.
Sergide, eskiden nalbantların eşek, at ve ineklerde nal uygulamaları, nal çakarken hayvanları tespit yöntemleri, kullanılan nal çeşitleri, yıkılmaya yüz tutmuş demirci ve nalbant dükkanlarını gösteren fotoğraflar yer alıyor. 1970’li yıllarda Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında demirciler, ayakkabıcılar, berberler, semerciler gibi pek çok meslek grubunun yer aldığı geçit resmindeki “Nalbantlar Birliği” fotoğrafının yanı sıra o dönemlerde yaygın olarak kullanılan ve teknolojinin gelişmesiyle artık tedavülden kalkan düven, yaba, atkı, tırmık, at ve öküz pulluğu gibi çeşitli tarım aletleri ile çalışır durumda olan 70 yıllık kağnı arabası gibi eserler sergileniyor. Sergi www.nalbant.aku.edu.tr adresinden ziyaret edilebiliyor.

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