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Nallıhan’da 19 Mayıs balkonlara taşındı

ANKARA HABERLERİ  | 19.05.2020 20:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, balkonlarda kutlandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.
Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, balkonlarda kutlandı. Saat 19.19’da balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı’nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşlar alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı.

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İmsak
03:38
Sabah
05:23
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:07
Yatsı
21:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Atlas Eczanesi
Cankaya
Bilgi Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
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