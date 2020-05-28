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Nallıhan’da cuma namazı hazırlıkları sürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 28.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.Korona virüs süresi boyunca ilçedeki tüm ibadethaneleri sürekli olarak temizleyen Nallıhan Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Nallıhan’da cuma namazı hazırlıkları sürüyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.
Korona virüs süresi boyunca ilçedeki tüm ibadethaneleri sürekli olarak temizleyen Nallıhan Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Camilerin tüm yerleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilirken, cami avluları da dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı. Nallıhan Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs’ta kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri camileri hazır hale getirdi.

Nallıhan’da cuma namazı hazırlıkları sürüyor

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Ankara Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:15
Yatsı
21:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Feza Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Süleyman Eczanesi
Yenimahalle
Gürpınar Eczanesi
Mamak
Asal Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Altıparmak Eczanesi
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