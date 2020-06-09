YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Nallıhan’da İpek Böceği yetiştiriciliği ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Nallıhan’da İpek Böceği yetiştiriciliği ev ekonomisine katkıda bulunuyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi tarafından Ozan Mahallesi’nde yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor.Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın bölgeye kazandırdığı tesisle bu dönemde de vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.Ozan Mahallesi’nde çoğu aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor.

Nallıhan’da İpek Böceği yetiştiriciliği ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi tarafından Ozan Mahallesi’nde yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın bölgeye kazandırdığı tesisle bu dönemde de vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Ozan Mahallesi’nde çoğu aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor. Üreticiler, aldıkları 4-5 paketteki 22 kilogram olan ipek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyerek, 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor. İpek böceği yetiştiriciliği Ozan Mahallesi ve bölge mahallelerde her geçen gün artarken, üreticiler ipek böceği üreterek aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Ankara Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Akgül Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 101 bin 715'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 101 bin 715'e ulaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.