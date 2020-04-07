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Namık Kemal Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin: - "Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut. Anlık olarak 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara verilen eğitim öğretim sürecine, uzaktan eğitimle eş zamanlı başlandığını söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ancak hayatın da bir şekilde devam ettiğini belirten Şahin, "YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra gerekli çalışmalarımıza başladık. 23 Mart'tan itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık. İlk olarak derslere karşılıklı anlatım ve sisteme video yükleyerek başladık. Bu geçiş aşamasıydı." dedi.

Şahin, uzaktan eğitim derslerinin üniversite tarafından sorunsuz verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Altyapımızdaki eksiklikleri tamamladıktan sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık. Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut. Anlık olarak 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor. Derslerimiz canlı olarak karşılıklı soru cevap şeklinde verilebiliyor. Bu yayınlarla hocalar ve öğrenciler interaktif şekilde dersleri işliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ders Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Tekirdağ uzaktan eğitim

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