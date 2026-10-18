SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Napoli - Bodo Glimt Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Napoli, Bodo Glimt ile oynayacağı maçta ev sahibi olarak sahaya çıkacak. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Napoli - Bodo Glimt Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Napoli
Salı 22:00
20.10.2026
Bodo Glimt
Stadyum: Stadio Diego Armando Maradona Yayın: tabii Spor

Napoli, 20 Ekim 2026'da saat 22:00'de Stadio Diego Armando Maradona'da Bodo Glimt ile karşılaşıyor.

Napoli, Bodo Glimt ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak. İki takım da galibiyet arzusu taşımakta.

Lig Durumu

Napoli

9. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
3
B
1
M
3
P
10
10
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Napoli 10 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Napoli İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
5 – 2

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.

Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Napoli M G B G M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Venezia 1-0 Napoli İtalya Serie A Ligi M
  • 13.10.2026 Villarreal 3-1 Napoli Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Napoli 3-0 Frosinone İtalya Serie A Ligi G
  • 20.09.2026 Fiorentina 1-1 Napoli İtalya Serie A Ligi B
  • 13.09.2026 Napoli 1-0 Bologna İtalya Serie A Ligi G
Bodo Glimt

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Ham Kam 0-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G
  • 14.10.2026 Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Bodo Glimt 3-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G
  • 20.09.2026 Brann 2-1 Bodo Glimt Norveç Eliteserien M
  • 14.09.2026 Bodo Glimt 3-2 Sandefjord Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Napoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış durumda. Bodo Glimt ise dış sahada oldukça formda, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Eksik Oyuncular

Napoli

6 eksik
Alisson Santos Sakat Adale Problemi
Costantino Favasuli Sakat Uyluk Sakatlığı
Antonio Vergara Sakat Baldırından Sakat
Alessandro Buongiorno Sakat Diz Sakatlığı
Mathias Olivera Sakat Kasığından Sakat
David Neres Sakat Adale Problemi

Bodo Glimt

5 eksik
Hakon Evjen Sakat Diz Sakatlığı
August Mikkelsen Sakat Kasığından Sakat
Ole Blomberg Şüpheli
Magnus Riisnaes Sakat Diz Sakatlığı
Isak Sjong Sakat

Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Antonio Vergara (Sakat - Baldırından Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Mathias Olivera (Sakat - Kasığından Sakat) ve David Neres (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Bodo Glimt kadrosunda Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat), Ole Blomberg (Şüpheli), Magnus Riisnaes (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Napoli 3 Gol 1 Asist
Matteo Politano Matteo Politano Napoli 1 Gol 1 Asist
Antonio Vergara Antonio Vergara Napoli 1 Gol 1 Asist
Rasmus Hojlund Rasmus Hojlund Napoli 2 Gol 0 Asist

Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kevin De Bruyne.

Sıkça Sorulan Sorular
Napoli - Bodo Glimt maçı ne zaman?

20 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Napoli - Bodo Glimt maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de başlayacak.

Napoli - Bodo Glimt maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalından yayınlanacak.

Napoli - Bodo Glimt maçında hangi oyuncular eksik?

Napoli'de Alisson Santos, Costantino Favasuli, Antonio Vergara, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera ve David Neres sakat. Bodo Glimt'te ise Hakon Evjen, August Mikkelsen, Ole Blomberg, Magnus Riisnaes ve Isak Sjong yok.

Napoli ve Bodo Glimt'nin ligde kaç puanı var?

Napoli'nin 10 puanı var; Bodo Glimt'nin puanı hakkında bilgi bulunmamakta.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den yürek yakan itiraf! Lille maçı onun için neden başka?Osimhen'den yürek yakan itiraf! Lille maçı onun için neden başka?
RAMS Park'ta toprak kayması ve çatlak iddiası! Bakanlık açıkladı...RAMS Park'ta toprak kayması ve çatlak iddiası! Bakanlık açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
napoli Bodo/Glimt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.