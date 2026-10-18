Napoli - Bodo Glimt Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Napoli, 20 Ekim 2026'da saat 22:00'de Stadio Diego Armando Maradona'da Bodo Glimt ile karşılaşıyor.
Napoli, Bodo Glimt ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak. İki takım da galibiyet arzusu taşımakta.
Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 10 puanla 9. sırada.
Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi.
Napoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış durumda. Bodo Glimt ise dış sahada oldukça formda, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Antonio Vergara (Sakat - Baldırından Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Mathias Olivera (Sakat - Kasığından Sakat) ve David Neres (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Bodo Glimt kadrosunda Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat), Ole Blomberg (Şüpheli), Magnus Riisnaes (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.
Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kevin De Bruyne.
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