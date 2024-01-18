Narenciye yüklü tır yandı

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan, H.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 33 AL 590 çekici ve 33 AKM 181 dorse plakalı narenciye yüklü tır Tarsus-Pozantı istikameti Çamalan kantarı bölgesinde, iddiaya göre mazot tankının henüz bilinmeyen bir nedenle delinmesinden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

