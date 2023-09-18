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Narko alan uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

18.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da polis tarafından yapılan narko alan uygulamasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Narko alan uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narko alan uygulaması yapıldı. Uygulamada suçüstü yakalanan 2 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde; 818 adet ecstasy hap, 59,29 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet foto kapan, 1 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet tüfek kartuşu, 1,44 gram esrar maddesi, 0,25 gram sentetik kannabinoid, 10 kapsül sentetik ecza, 0,30 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

’Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 4 yıl 1 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, ’bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalandı.

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