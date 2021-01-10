YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi

Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi

10.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Geçimli köyü Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi.Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı eski Geçimli köyünden Hakkari Valiliğinin belirlediği Hakkari-Çukurca kara yolundaki yeni Geçimli köyüne yerleştirilen 300 hane ve 700 nüfuslu köy, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini burada sağlamaya başladılar.

Hakkari’nin Geçimli köyü Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi.
Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı eski Geçimli köyünden Hakkari Valiliğinin belirlediği Hakkari-Çukurca kara yolundaki yeni Geçimli köyüne yerleştirilen 300 hane ve 700 nüfuslu köy, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini burada sağlamaya başladılar. Hakkari Valiliği, devletin tüm imkanlarını seferber ederek köylülere her türlü hizmeti vermeye başladı. 15 haneli Geçimli köyünün Narlı Mahallesi sakinleri ise mezarlıklarının evlerinden 3 kilometre mesafede bulunması nedeniyle büyük sıkıntılar içinde bulunduklarını ve bu yüzden mezarlıkları bile ziyaret edemediklerini ifade ettiler.
Durumun Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Narlı Mahallesi’nin hemen yakınındaki alan iş makinelerinin yardımı ile düzeltilip yol götürülerek mezarlık için hazır hale getirildi. Geçimli Köy Muhtarı Sabahattin Arar, her zaman yanlarında olan Hakkari Valiliğine teşekkür etti. Muhtar Arar, “Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorunu vardı. Cenazelerini mahalleden 3 kilometre uzaklıktaki mezarlığa götürüyorlardı. Cuma akşamları ise mezarlıklar uzak diye ziyareti zor oluyordu. Durumu il özel idaresine bildirdik. Valimiz hemen talimat verdi. Yeni mezarlık yapılmaya başlandı. Valimize ve il özel idaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yıllardır süren mezarlık özlemi ise yeni yapılan mezarlık sayesinde sona erdi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:17
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:33

Hakkari Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tedavinin dördüncü gününde hayatta olduğumu hissettim"

Vefa ekibinden gıda desteği

Vefa ekibinden gıda desteği

Gazeteci Aksaç mezarı başında anıldı

Gazeteci Aksaç mezarı başında anıldı

Yüksekova’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

Yüksekova’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri

Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri

Hakkari’de, kısıtlama sessizliği

Hakkari’de, kısıtlama sessizliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.