YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Narlıdere Metrosu’ndaki ikinci tünel üçüncü istasyona ulaştı

Narlıdere Metrosu’ndaki ikinci tünel üçüncü istasyona ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 28.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının önemli bir aşaması daha tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının önemli bir aşaması daha tamamlandı. Gidiş geliş olmak üzere ikili devam eden çalışmalarda ikinci tünel Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna ulaştı. İlk tünelde ise Ocak 2020’de bu istasyona ulaşılmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran 2018’de temelini attığı Fahrettin-Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki 7,2 kilometrelik hattın yapımını sürdürüyor. Gidiş geliş olmak üzere ikili olarak devam eden çalışmalarda ikinci tüneli açan makine, Balçova ve Çağdaş istasyonlarından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna ulaştı. Çalışmaların sürdüğü ilk tünelde ise Ocak 2020’de bu istasyona ulaşılmıştı. Hat Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor.

Tünelin 4 bin 70 metresi açıldı
Tünel açma makinesi ile ilk hat üzerinde Balçova istasyonundan itibaren yaklaşık 2 bin 750 metre ilerleme sağlanarak Narlıdere istasyonuna yaklaşıldı. İkinci hat üzerinde Çağdaş istasyonundan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi istasyonuna kadar olan 460 metrelik kısım da tamamlanarak bin 320 metrelik ilerleme sağlandı. Böylece 4 bin 70 metrelik tünel tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 hafta önce tünelin Üçkuyular tarafında ilk kaynağı yaparak ray döşeme işlemini başlatmıştı. Hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24’e ulaşacak. Böylece Bornova EVKA-3’ten metroya binen bir yolcu Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir’de raylı sistemin uzunluğu 179’dan 186,5 kilometreye ulaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

İzmir Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:33
Yatsı
22:05

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.