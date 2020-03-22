YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Narven’de, ziyaretçiler termal kamerayla kontrol ediliyor

Narven’de, ziyaretçiler termal kamerayla kontrol ediliyor

BOLU HABERLERİ  | 22.03.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bolu’da, korona virüs salgını sonrasında tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Narven Termal Kasaba, ziyaretçilerine tesis girişinde termal kamerayla kontrol ediyor.Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte tesis içerisinde önemlerini artırdı.

Bolu’da, korona virüs salgını sonrasında tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Narven Termal Kasaba, ziyaretçilerine tesis girişinde termal kamerayla kontrol ediyor.
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte tesis içerisinde önemlerini artırdı. Yılın her günü binlerce insanın konakladığı Narven Termal Kasaba yönetimi, virüs salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte salgına karşı eylem planı hazırladı.
Hazırlanan eylem planı kapsamında, tesise gelen ziyaretçiler önce termal kameradan geçirilerek vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor. Daha sonra ziyaretçilerin ateşi bir görevli tarafından ölçülerek tesise girmeleri sağlanıyor. Doğayla içiçe olan ve 130 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Narven Termal Kasaba, tesiste oluşturulan ekip tarafından günün 16 saati dezenfekte edilerek korona virüse karşı korunuyor.
Ayrıca, tesis içerisinde oluşturulan sağlık masası ile misafirlere anlık sağlık hizmeti de veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Bolu Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:06
İkindi
16:31
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Bolu Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Evren Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.