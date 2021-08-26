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Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

26.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hanzade Doğan: - "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Hanzade Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile halka arz sürecini görüştüklerini açıkladı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halka açılma sürecini temsil eden bir plaket takdim ettiklerini söyledi.

Halka arz sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği samimi destekten dolayı kendisine teşekkür ettiğini aktaran Doğan, "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor." dedi.

Doğan, Hepsiburada olarak, Türk Bayrağını dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta dalgalandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

- Teknoloji devlerinin buluştuğu borsa

ABD'de 1971 yılında kurulan Nasdaq borsasında başta teknoloji olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinin hisse senetleri işlem görüyor.

Genel merkezi New York’ta bulunan ve özel bir borsa olan Nasdaq'ta işlem gören dünya devi şirketler arasında Apple, Facebook, Google ve Tesla da bulunuyor.

Nasdaq borsası, işlem gören şirketlerin piyasa değeri açısından New York borsasının ardından dünyanın en büyük ikinci borsası olarak dikkati çekiyor.

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