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Nasreddin Hoca Evi yazın ziyarete açılacak

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu tamamlandı.Restorasyonu tamamlanan “Nasreddin Hoca Evi” fıkra canlandırmalı “Nasreddin Hoca Evi Müzesi” olarak işlevlendirilecek.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu tamamlandı.
Restorasyonu tamamlanan “Nasreddin Hoca Evi” fıkra canlandırmalı “Nasreddin Hoca Evi Müzesi” olarak işlevlendirilecek. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nasreddin Hoca Evi Müzemizin restorasyonu ve dış alanındaki çevre düzenlemeleri tamamlandı. Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlandığında evin içerinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile tefriş edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da Hocamızın fıkraları anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşehrilerimizin ve Akşehir’e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak” dedi.

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