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Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı

KONYA HABERLERİ  | 23.12.2020 10:09 | Son Güncelleme

AKŞEHİR Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)- AKŞEHİR Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı.
Anadolu'daki yüzlerce yıllık sözlü mizah kültürünün kahramanı Nasreddin Hoca yaşadığı ve hayata gözlerini yumduğu yer olan Akşehir'de mizah köyü projesiyle yaşatılacak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemelerin teşhir edileceğini belirterek, '''Şu an için fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlandığında evin içerisinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile teşhir edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da Hocamızın fıkraları anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşehrilerimizin ve Akşehir’e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak” dedi.
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