YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi bünyesindeki ’NAZGEM’ birinci yaşını kutladı

Nazilli Belediyesi bünyesindeki ’NAZGEM’ birinci yaşını kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi tarafından ‘herkese eğitim’ sloganı ile hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin (NAZGEM) birinci kuruluş yıldönümü kutlandı.Kutlama programına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas, NAZGEM Eğitim Koordinatörü Ekrem Eskici ve merkezde görevli öğretmenler katıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından ‘herkese eğitim’ sloganı ile hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin (NAZGEM) birinci kuruluş yıldönümü kutlandı.

Kutlama programına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas, NAZGEM Eğitim Koordinatörü Ekrem Eskici ve merkezde görevli öğretmenler katıldı. 1’inci yıla özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından Başkan Özcan, başarılı çalışmalarından dolayı NAZGEM öğretmenlerini tebrik ederek çiçek taktim etti.

NAZGEM sayesinde piyasanın çok altında fiyatlarla öğrencilere eğitim alma imkanı sunduklarını ifade eden Başkan Özcan, “Merkezimiz ile ilgili duyduklarımız geleceğe umutla bakmamızı ve gözlerimizin içindeki parıltıyı arttırıyor. Ben inanıyor ve güveniyorum ki bu dönem sonunda daha başarılı sınav sonuçları elde edeceğiz. Salgın dönemi gibi zor ve ilk kez karşılaşılan bir dönemi atlattık. Bu dönemde arkadaşlarımızla iyi işler yaptık. Herkesin emeklerine sağlık. Size inanıyor ve güveniyoruz. Yarınlar hepimizin. Yarınların gençlerini en iyi şekilde eğitebilmek, onlara imkan sunmak, geleceğe bakışlarını biraz daha ferah tesis edebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Nice yeni yaşlara” sözlerini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas, “Merkezimizi ilk açtığımız günlerde 1-2 öğrencimiz vardı. Kuruluştaki kadromuzu aynı şekilde koruyarak devam ediyoruz. 15 öğretmenle başladık zamanla çoğala çoğala Mart 2020’ye kadar geldik. 150 öğrencimiz var tam iyi gidiyoruz derken pandemi çıktı. Öğrencilerimizi evlerine gönderdik. Resmi yazılımları alarak eğitimlerimize sanki sınıftaymış gibi uzaktan yaptık. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladık. Bu başarılarda arkamızda hep Başkanımız Kürşat Engin Özcan vardı. Bize sonuna kadar destek verdi. Öğretmenlerimizin de üstün gayretiyle bu zamanlara kadar geldik. Şu an yoğun ilgi var. 240 öğrencimiz var. Kendi yağımızda kavruluyoruz. 300 eve danışmanlık, özel ders veriyoruz. Hiçbir para talep etmiyoruz” diyerek Türkiye genelinde başarılı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi.

Müdür Ayas ayrıca, "25 kişilik tecrübeli öğretmen kadrosu ile bir yıldır Nazilli’de hizmet veren NAZGEM, ilk yılında tıp, hukuk, mühendislik, eğitim ve iktisat fakültelerine öğrenci yerleştirmiş ve online kurslar ile kişisel gelişimi desteklemiştir" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Amedspor’da zonguldak alarmı
Amedspor’da zonguldak alarmı
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:58
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Şubat ayında deniz keyfi
Şubat ayında deniz keyfi
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.