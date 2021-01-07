Nazilli Belediyesi Sümerbank için seferber olacak

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik ve bakım seferberliği başlatan Nazilli Belediyesi, 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple Sümerbank alanında ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine 7 daire müdürü ile birlikte ilçenin simgelerinden biri olan Sümerbank’ta başladı.

Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede Yeni Sanayi Sitesi, Uzun Çarşı Bölgesi, Mergen Çayı’ndan İsabeyli’ye kadar uzanan alan ve Eski Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 250 kişilik ekiple yürütülen çalışmaların bu kez de Sümerbank’ın yer aldığı 263 dekar alanda gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Özcan, “Bütün alanda gerçekleştirilecek çalışmalara bu hafta itibari ile start vereceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağı” sözlerini kaydetti.

Nazilli’nin yıllardır özlemini çektiği tüm faaliyetlerin bir bir gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Özcan, 2021 yılında kentin sosyo-ekonomik yapısını destekleyecek projelere imza atacaklarını dile getirdi.

Göreve geldiği günden buyana kalıcı hizmetler üretmek için çalıştıklarının altını çizen Özcan, “Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan, borç ödemenin yanı sıra ciddi bir yatırıma da imza atarak kısa bir sürede kentimizi büyük ölçüde rahatlattık. Bugüne kadar hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan ve siyasi çekişmelere mahal vermeden hizmet ettik. 2021 yılında da Nazillimiz için iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

