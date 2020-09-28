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Nazilli Belediyesi’nin yüzyüze eğitime desteği sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla başlatılan dezenfektan standı dağıtım çalışmaları devam ediyor.2020-2021 eğitim öğretim yılının anaokulu ve 1.

Nazilli Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla başlatılan dezenfektan standı dağıtım çalışmaları devam ediyor.
2020-2021 eğitim öğretim yılının anaokulu ve 1. sınıflar için kademeli ve haftada 2 gün olarak başlamasının ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi okullara dezenfektan standı yerleştirmeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 5 okula daha dezenfeksiyon standı hediye edildi.
Okulların talepleri doğrultusunda dağıtımın devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu zorlu süreçte çocuklarımızı koruyan, kollayan ve onlara bilgi aşılamaya devam eden tüm eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak maddi manevi her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

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