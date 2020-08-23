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Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

TFF 3.

Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı

TFF 3. Lig’de yer alan Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Pazarspor forması giyen santrafor Muhammet Ali Aydın ile anlaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Pazarspor oyuncusu Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncu Nazilli’ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Nazilli Belediyespor yetkilileri de yeni transferin kulübe hayırlı olmasını diledi.

Muhammet Ali Aydın Kimdir?
Futbola 2004 yılında İzmirspor altyapısında başlayan futbolcu Tirespor, Balçovaspor, Maltepespor, Bucaspor, Elazığ Belediyespor, Serik Belediyespor, Payaspor ve son olarak Pazarspor formaları giydi. 28 yaşında Muhammet Ali, Santrafor mevkiinde görev alıyor. Geçtiğimiz sezonda 27 maçta forma giyen Muhammet Ali 7 gol attı.

Nazilli Belediyespor Muhammet Ali Aydın ile el sıkıştı

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