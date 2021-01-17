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Nazilli Belediyespor’a genç takviye

17.01.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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İkinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Gaziantep Futbol Kulübü’nden başarılı orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven ile anlaştı.3.

İkinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Gaziantep Futbol Kulübü’nden başarılı orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven ile anlaştı.
3. Lig 2. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nazilli Belediyespor, Gaziantep Spor Kulübü’nden 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven ile masaya oturdu. Nazilli Belediyespor, genç oyuncu Yurtseven ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Yurtseven, Nazilli’ye gelerek sözleşmeye imza attı ve Nazilli Belediyespor formasını giydi.

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