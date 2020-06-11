YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları başladı

Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları başladı

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 18:55 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmalarına başladı.Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım faaliyetlerinin ardından çiçeklendirme çalışmalarına başladı.Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışması yaparak lavanta diken ekipler, yabani otları temizleyip Dörtyol Kavşağı’nı güzel bir görünüme kavuşturdu.Geçiş güzergahları, cadde, sokak ve parklarda çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin daha güzel bir görünüme kavuşması için geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmalarına başladı.
Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım faaliyetlerinin ardından çiçeklendirme çalışmalarına başladı.
Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışması yaparak lavanta diken ekipler, yabani otları temizleyip Dörtyol Kavşağı’nı güzel bir görünüme kavuşturdu.
Geçiş güzergahları, cadde, sokak ve parklarda çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin daha güzel bir görünüme kavuşması için geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Milletimize verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için her gün yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaları Nazillimizin tamamına yaymak için emek veriyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.