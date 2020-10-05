YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Müftüsünden Online Konferansa Davet

Nazilli Müftüsünden Online Konferansa Davet

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinliklere başladıklarını ifade etti.

Nazilli Müftüsünden Online Konferansa Davet

Aydın’ın Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinliklere başladıklarını ifade etti. Müftü Bayrakçı, bir hafta sürecek etkinliklerin ilkinin Divan Edebiyatının yaşayan abidelerinden olan Hayati İnanç’ın salı günü online yapacağı konferansı izlemeye davet etti.
Camiler ve din görevlileri haftasının bu yıl ki temasının camiler ve ilim olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, yaptığı bilgilendirmede; “Camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılında 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya başlayan camiler haftası 2003 yılından bu yana da camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl farklı bir temayı konu edinen hafta kapsamında bu yıl ‘Camiler ve İlim’ teması konu edilmiştir. Hafta kapsamında ilk olarak protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirip hafta ile ilgili bilgilendirme ve davette bulunduk. İl Müftülüğümüzün Camiler ve Din Görevliler haftası programları çerçevesinde ilk etkinliğimiz yarın saat 21.00’de Hayati İnanç ile gerçekleştireceğimiz bir online konferans olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı online gerçekleştireceğimiz o programı izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Nazilli Müftüsünden Online Konferansa Davet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
13:02
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.