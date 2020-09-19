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Nazilli polisinden kaçak tütün operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamülleri satışı yapan kişilere yönelik yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik aldıkları istihbaratı değerlendirdi.

Nazilli polisinden kaçak tütün operasyonu

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamülleri satışı yapan kişilere yönelik yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik aldıkları istihbaratı değerlendirdi. Alınan istihbaratı değerlendiren ekipler, 2 şahsa ait 3 ayrı adreste baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskınlarda yapılan aramalarda, 49 bin 200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilo kaçak tütün, 10 bin adet sigara filtre süngeri , 5 bin 500 adet sigara sarma kağıdı ve 2 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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