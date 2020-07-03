Nazilli polisinden kumar baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında izinsiz kumar oynayanlara ve ruhsatsız olduğu iddia edilen işletmeye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve kahvehane olarak kullanılan iş yerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan baskında; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilen iş yerinde masalar üzerinde kumar oynamak için kullanılan çeşitli büyüklükte farklı sembol ve renkte pullar ele geçirildi. İçerideki 4 şahsın kumar oynadığının tespit edilmesinin ardından iş yerini işleten K.O. isimli şahsa "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kumar oynayan dört şahsa da 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereği toplamda 4 bin 900 TL İdari Para Cezası tatbik edildiği belirtildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kahvehanelerde oyun oynanmaması gerektiğinden dolayı Hıfzıssıhha Kanunu gereği iş yeri sahibine 3 bin 150 TL para cezası verildi.

