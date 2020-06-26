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Nazilli polisinden sahte içki operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, daha önceden takibe aldıkları 2 iş yeri ve depo olarak kullanılan yerlere yaptıkları baskında T.

Nazilli polisinden sahte içki operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, daha önceden takibe aldıkları 2 iş yeri ve depo olarak kullanılan yerlere yaptıkları baskında T. G. isimli şahsa ait iş yerlerinden toplam 910 litre etil alkol, 867 adet alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli likit ve aromalar, 77 şişe sahte viski ve 390 adet de sahte alkollere yapıştırılmak üzere hazırlanan bandrol ve etiket ele geçirdi. Sahte alkollü içkilerle vatandaşları zehirleyen suçlulara yönelik operasyonlarına devam eden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalan T.G. isimli şahıs sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Güney Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Çankır Eczanesi
Nazilli
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