Nazilli’de ilk kez İHA eğitimi düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilk kez İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimleri verildi. Değişik sektörlerden 18 kursiyerin katıldığı kurslarda 2 gün teorik eğitim alan kursiyerler bir gün de uçuş eğitimi alarak başarılı olanlar Drone Pilotu sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak yetkili kurum tarafından verilen eğitimlere emniyet mensupları, medya çalışanları, reklamcılar, harita mühendisleri, üniversite öğrencileri, fotoğrafçılar katıldı. Nazilli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde odanın eğitim salonlarında verilen 2 günlük teorik eğitimlerin ardından Nazilli Belediyesi Sosyal etkinlik Alanında 2 gün de uçuş eğitimleri verildi. Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarında da yaşanan artış nedeniyle kazaların yaşanması ve İHA’ ların kötü amaçlı ve izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şart koşulan İHA Kullanım Ehliyeti için geçtiğimiz ay Aydın merkezde verilen eğitimler bu kez Nazilli’de de başlatıldı.

Prodüksiyon işlerinden tarıma, arama kurtarmadan haritacılığa, yük taşımadan arkeolojiye, endüstriyel uygulamalardan hobiye kadar kullanım alanları oldukça geniş olan İHA’ların kontrollü ve bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerde İHA’lar hakkında temel bilgi ve hava hukuki ile yasal sorumluluklar öğretildi. 18 kursiyer son 2 gün uçuş eğitimine geçerek drone uçurdu. Oldukça zevkli geçen ve sosyal mesafe sınırlaması nedeniyle sınırlı sayıda kursiyerin kabul edildiği eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere ticari pilot ehliyeti, ticari pilot sertifikası, radyo telsiz haberleşme sertifikası, bakım onarım sertifikası ve havadan görüntüleme teknikleri sertifikaları verildi.

Uzun yıllardır medya sektörünün içerisinde olduğunu belirten medya çalışanı Murat Gürkan, “Biz de mesleğimiz icabı bu eğitime katılma ihtiyacı hissettik. Çağımızın gereği her meslekten insanların bu eğitimi alması gerekir. Oldukça faydalı bir eğitim. Eğitimimizi tamamladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Drone kullanımının zamandan ve maliyetten kazandırdığı, bu nedenle teknolojiyi çok yakından takip ettiklerini ifade eden Nazillili Harita Mühendisi Nazmi Sönmezışık, “Bir harita mühendisi olarak bunun ehliyetini almak zorundayım. Diğer araçlarda olduğu gibi ehliyet olmadan drone kullanamıyoruz. Prosedürleri yerine getirebilmek için eğitimler katıldık ve ehliyetimizi almaya hak kazandık. Nazilli’de ilk defa düzenlenen bu kursa katıldık. Drone uçurmak zevk ve hobi olabilir ama diğer insanların sağlığını düşünmek için mutlaka ehliyet almalıyız” dedi.

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte İHA’ların uçuş mesafelerinin arttığını ifade eden İHA Eğitmeni Orhun Azizağaoğlu, “İHA ticari pilot eğitimleri veren SHGM onaylı özel bir kurumuz. Bu Aydın’da ikinci Nazilli’de ilk eğitimimiz. Nazilli’deki arkadaşlarımıza da eğitim vermekten dolayı gururluyuz. Bu sistemler ne kadar çocukların da kullanabileceği bir sistemler olarak küçük cihazlar gibi gözükse de büyük zararlara neden olabilecek, belirli sınırlar içinde kullanılması gereken hava araçlarıdır. Şu anki sistemler 8 kilometre çapa ve 500 metre irtifaya sahip olan sistemler olduğu için bazı yetki ve yükümlülükler gerekmektedir. Eğitimlerdeki amacımız yetki ve yükümlükleri öğretmek, güvenli uçuş hakkında SHGM yetki ve onayı doğrultusunda bilgi veriyoruz. Bizlere destek olan Nazilli Ticaret Odası başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İHA Eğitmeni Sevim Ocak da konuşmasında, “SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kuruluşuyuz. İHA-1 kapsamında 4 günlük bir eğitim sürecimiz oldu. Uçuş eğitimimizi tamamladık. Başarılı olan arkadaşlarımıza ehliyet ve belgelerini teslim edeceğiz. Kursun yapılmasında emeği geçen NTO Başkanı Sayın Nuri Arslan ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli’de yapılacak olan ikinci eğitimin ise 08-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.