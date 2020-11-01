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Nazilli’de sahte alkol bir can daha aldı

AYDIN HABERLERİ  | 01.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre kendi yaptığı sahte alkolü içen torna ustası hayatını kaybetti.

Nazilli’de sahte alkol bir can daha aldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre kendi yaptığı sahte alkolü içen torna ustası hayatını kaybetti. Uzun süre evinde hasta halde bekledikten sonra hastaneye başvurduğu iddia edilen Ünal Küçüközer (50) bu sabah hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Ünal Küçüközer (50), dün sabah saatlerinde sahte alkolden rahatsızlandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu.
İfadesinde evinde hazırladığı sahte alkolü içtiğini belirten Küçüközer, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz 08 Ekim tarihinden bu yana sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 10’a ulaştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nazilli’de sahte alkol bir can daha aldı

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Kusadasi
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