Nazilli’de sahte bandrollü içki operasyonu

Nazillli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda bir depoya yapılan baskında çok miktarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Sahte alkollere el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli KOM Grup Amirliğiekipleri, uzun süren çalışmalar neticesi ilçede sahte bandrollü içki satışı yapılacağını tespit etti. Sahte bandollü alkol satışı yapacak olan A.D. isimli şahsı takibe alan ekipler, şahsın depo olarak kullandığı iş yerine yaptığı baskında 991 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ’Kaçakçılık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sahte bandrollü alkol şişlerine de el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

