YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de ’Sosyal Mesafe’ duyarsızlığı

Nazilli’de ’Sosyal Mesafe’ duyarsızlığı

AYDIN HABERLERİ  | 26.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Perşembe günleri kurulan ve büyük bölümü sokak aralarında kurulu pazar yerlerinde ana caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, ancak gözden uzak ara sokaklarda ise kurallara uyulmadığı görüldü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Perşembe günleri kurulan ve büyük bölümü sokak aralarında kurulu pazar yerlerinde ana caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, ancak gözden uzak ara sokaklarda ise kurallara uyulmadığı görüldü. Korona virüsün son bir ay içerisinde Nazilli’de büyük artış göstermesine rağmen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Aydın’ın en büyük ilçesi olan ve 4-5 asırdır süregelen Perşembe pazarı korona virüse davetiye çıkarıyor. İlçede modern Pazar yerlerinde denetimler kolaylıkla yapılırken, kent merkezindeki sokak aralarında kurulan asırlık Perşembe pazarında kurallara uyulmadığı görüldü. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde kurulan pazaryerinde sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görülürken, bu caddeye bağlanan ara sokaklardaki tezgahların önlerinde insanlar ise iç içe girmiş şekilde vaziyet alırken, pazaryeri özellikle saat 10.00 itibariyle alışverişe çıkan yaşlı vatandaşlarla doldu taştı. Tezgahtarların uyarılarına rağmen vatandaşların alışverişini bir an önce tamamlayıp evlerine dönmeye çalışarak, aceleci davranışları nedeniyle sosyal mesafeyi hiçe saymaları dikkat çekti. Adeta ilçedeki hasta ve ölümlerde artışın nedenini belli eden kural tanımamazlık pes dedirtti. Tüm uyarılara rağmen bazı tezgahların diğer komşu tezgahlarla bitişik olması ise gözlerden kaçmadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ise pazaryerlerinde yoğun bir şekilde denetlemelerine devam ederken, kurallara uymayan vatandaşlar, ikaz edilerek cezai işlem uygulanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:01
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.