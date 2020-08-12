YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 12.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine K.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine K. S. ,O. E., B. D., ve G. K. isimli şahısların bulunduğu ikamette yaptığı aramada satışa hazır halde 12. 36 gram Eroin maddesi, 9.35 gram Metanfetamin maddesi ve 7.12 gram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen 4 şahıstan G.K adli kontrol şartıyla serbest kalırken K. S. ,O. E., B. D., isimli 3 şahıs tutuklandı.
Ayrıca Nazilli Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan U.G isimli şahısı kıskıvrak yakalayıp cezaevine gönderdi.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:15
Öğle
13:19
İkindi
17:05
Akşam
20:13
Yatsı
21:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aydın’daki yangın tekrar alevlendi

Aydın’daki yangın tekrar alevlendi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Aydınlılar sabah sporunda buluşuyor

Aydınlılar sabah sporunda buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.