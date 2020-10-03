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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadelesini devam ettiren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptıkları operasyonda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan bir kişiyi bol miktarda uyuşturucu ile birlikte nefes kesen operasyonla yakaladı.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadelesini devam ettiren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptıkları operasyonda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan bir kişiyi bol miktarda uyuşturucu ile birlikte nefes kesen operasyonla yakaladı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bir süredir takip ettiği uyuşturucu satıcısı B.A. yı satışa hazır 84 Gram Esrar ve satışa hazır 15 gram Metamfetamin maddesi ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merkez
Sıhhat Eczanesi
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Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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