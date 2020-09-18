YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı

Nazilli’de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 529 kişiye 744 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.Nazilli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Nazilli ilçemizde 638 otobüs 819 minibüs ve toplu taşıma aracı olmak üzere toplam 1457 toplu taşıma aracı denetlenmiş ve 3 otobüs firmasına 9 bin 450 TL 6 yolcuya ise 540 TL idari para cezası uygulanarak bir otobüs şoförüne adli işlem yapılmıştır.

Nazilli’de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 529 kişiye 744 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.
Nazilli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Nazilli ilçemizde 638 otobüs 819 minibüs ve toplu taşıma aracı olmak üzere toplam 1457 toplu taşıma aracı denetlenmiş ve 3 otobüs firmasına 9 bin 450 TL 6 yolcuya ise 540 TL idari para cezası uygulanarak bir otobüs şoförüne adli işlem yapılmıştır. 15 Mart 2020 ile 16 Eylül 2020 tarihleri arasında 754 şahsa toplam 1 milyon 231 bin 732 TL, 33 işyerine toplam 46 bin 944 TL olmak üzere toplam 1 milyon 278 bin 676 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Nazilli ilçemizde izolasyon tedbirlerine uymayan 11 şahsa adli işlem yapılmıştır. İzolasyon tedbirlerine uymayan 16 şahsa ise umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 41 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
13:08
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.