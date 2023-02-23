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Nazilli’deki hırsızlık olayını jandarma ekipleri aydınlattı

23.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bağ evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayını jandarma ekipleri aydınlatırken, hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Nazilli’deki hırsızlık olayını jandarma ekipleri aydınlattı

Olay, İsabeyli mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Z. isimli şahsa ait bağ evinden 1 adet ağaç kesme motoru ve 2 adet akü çalındı. Hırsızlık olayının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayişe ekiplerince olay yeri ve çevresinde elde edilen deliller ve teknik çalışma sonucu hırsızlık olayını O.A. ve M.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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