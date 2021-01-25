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Nazilli’deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı

25.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Nazilli’deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa ve yer temini sağlayan bir şahsa toplamda 13 bin 458 TL ceza uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir Kıraathanede kumar oynandığını tespit edilmesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri harekete geçti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa ve yer temini sağlayan bir şahsa toplamda 13 bin 458 TL ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir Kıraathanede kumar oynandığını tespit edilmesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri harekete geçti. İşyerinde yapılan kontrolde 3 şahsın masa etrafında kumar oynadığı tespit edilirken, masa üzerinde bulunan 186 adet çeşitli renklerde pullar ve 105 TL para ele geçirildi. İşyeri sahibi A. Ç.’ ye Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli tahkikat başlatılırken, kumar oynayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara toplam da 13 bin 458 TL idari para cezası uygulandı.

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