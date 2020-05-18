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Nazilli’den vefa rekoru

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kurulan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, 22 Mart 2020 ile 18 Mayıs 2020 tarihleri arasında 444 1 391 numaralı telefonu arayan 49 bin 109 vatandaşın yardımına koştu.İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara serbest dolaşım yasağı getirilmesinin ardından kurulan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, yaklaşık 2 aylık sürede 49 bin 109 vatandaşın gıda, market, fatura, banka ve eczane ihtiyacını karşıladı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kurulan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, 22 Mart 2020 ile 18 Mayıs 2020 tarihleri arasında 444 1 391 numaralı telefonu arayan 49 bin 109 vatandaşın yardımına koştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara serbest dolaşım yasağı getirilmesinin ardından kurulan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, yaklaşık 2 aylık sürede 49 bin 109 vatandaşın gıda, market, fatura, banka ve eczane ihtiyacını karşıladı. Çalışmaları yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kovid-19 ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren ciddi bir çalışma başlattık. Kaymakamlığımız, tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bu süreçte onlara destek verdik. Belediyemizin çözüm merkezini sosyal destek hattı yaparak 2 ay gibi bir sürede yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Yeni tip korona virüs ile mücadelede hem ülkemizde hem de Nazilli’mizde başarılı bir çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Gelecek güzel günler yakındır. Vatandaşlarımız bir süre daha sosyal mesafe kuralına uymaya ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya devam etsin" diye konuştu.

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Can Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
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