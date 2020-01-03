Nazım Ege’nin resim sergisi Medical Park İzmir Sanat Galerisinde

Osmanlı tarihi, Türk tarihinden figürler, Star Wars karakterlerinin yer aldığı Nazım Ege Tetik’in "Egetopya" isimli resim sergisi, Medical Park İzmir Sanat Galerisinde kapılarını İzmirlilere açıyor.
Nazım Ege Tetik’in "Egetopya" isimli resim sergisi, Westpark Outlet’teki Medical Park İzmir Sanat Galerisinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Osmanlı tarihi, Türk tarihinden figürler, Star Wars karakterlerinin yer aldığı "Egetopya" isimli sergisinin, 4 Ocak 2020 tarihinde ziyarete açılacağı ve 31 Ocak 2020 tarihine kadar gezilebileceği öğrenildi.
30 resmin yer alacağı ücretsiz serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
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