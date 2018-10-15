Nazım Sangare: Gine beni istiyor ama hedefim Türk Milli Takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare, bu sezon performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda değiştirmediği isimler arasında yerini aldı.

24 yaşındaki defans oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra görünümüyle de taraftarın gönlünü kazandı. Kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Nazım Sangare, ilgi odağı oluyor. Eskişehirli anne ile Gineli babanın üniversite eğitimini yaptığı Almanya'da tanışarak, hayatlarını birleştirmesinin ardından Köln'de dünyaya gelen Nazım Sangare, Türk mahallesinde büyüdü.

Almanya'da yaşamasına rağmen arkadaşlarıyla, evde Türkçe konuşan ve Türk gelenekleriyle büyüyen Nazım Sangare, mahallede top oynadığı dönemde arkadaşının yönlendirmesiyle futbol takımında yer aldı. Almanya'da liseye kadar okuyan ve sonrasında 2-5 yaş arası çocukların yer aldığı kreşte bakıcılık yapan Nazım Sangare, 16 yaşından itibaren sadece futbola odaklandı, futbolcu olmayı hayal etti.

"LİGDE KALMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELEYE ORTAK OLDUM"

Antalyaspor'a transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Nazım Sangare, "Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra kente gelip tesisleri gezdim. Antalya Stadyumu'nu gördüm. Kulübü ve imkanlarını görünce kabul ettim. Gerçekten çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Geçen sezon gerçekten de zorlu geçti. Bu zorluk sayesinde daha çok tecrübe sahibi oldum diyebilirim. Zorlu maçlara çıktım. Ligde kalmak için çok büyük bir mücadeleye ortak oldum. Bu da tecrübeme tecrübe kattı. Her maçta daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu sezon da ligi Antalyaspor'un hak ettiği yerde bitirmesi için elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" dedi.