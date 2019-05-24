Nazım Sangare: Ülkem için oynamak benim hayalimdi

Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Sangare ilk kez aday kadroya davet edilme mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÜLKEM İÇİN OYNAMAK HAYALİMDİ"
Nazım Sangare, “Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak benim her zaman hayalimdi. Uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup bana destek olan herkese çok teşekkürler” ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli savunma oyuncusunun mesajına takım arkadaşlarından da destek geldi.
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