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Nazım’a Yolculuk Sergisi’ne ziyaretçi akını

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet’in yaşamını konu alan Nâzım’a Yolculuk Sergisi’ni, yüzlerce sanatsever ziyaret etti.Tepebaşı Belediyesi, Şair Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını yansıtan Nâzım’a Yolculuk Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet’in yaşamını konu alan Nâzım’a Yolculuk Sergisi’ni, yüzlerce sanatsever ziyaret etti.
Tepebaşı Belediyesi, Şair Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını yansıtan Nâzım’a Yolculuk Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. İş Sanat iş birliğinde açılan ve Eskişehirli vatandaşların beğenisine sunulan sergiyi, 29 gün boyunca bin 159 sanatsever ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda görücüye çıkan sergi, açıldığı günden kapanana dek yoğun ilgi görürken; şairin büyük ailesi Celile, Samiye, Yahya Kemal, Piraye, Memet, İpekçi, Serteller, Naci Sadullah, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sedat Simavi, Ahmet Emin, Münevver, Mehmet, Ekber, Vera gibi birçok isimden ve daha pek çok başka duraktan geriye kalan değerli mektuplar, fotoğraflar, belgeler ve yayınlar sergide yer aldı. Sergiyi ziyaret eden Eskişehirliler, Nâzım Hikmet’in Selanik’ten Moskova’ya kadar uzanan yolculuğuna eşlik etme fırsatı buldu.
“Ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da serginin Eskişehir’de beğeniye sunulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Sergiyi İstanbul’da gördüğümde çok duygulandım, ortada büyük bir emek var. Tabi ki Nâzım Hikmet’e tarif gerekmez, kendisi dünya çapında bir şair ve Eskişehirliler için de yeri çok ayrı. O, büyük bir şair olduğu kadar büyük de bir vatanseverdir. Bu özel sergiye Tepebaşı’nda ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduk” şeklinde konuştu.

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