NBA Avrupa Direktörü: “Ali Koç ile Görüştük, Türkiye ile Çok İlgileniyoruz”

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Türkiye'nin basketbol ve sporla nefes alıp yaşayan fantastik bir ülke olduğunu belirterek, Avrupa'da yeni lig kurmaya hazırlanan NBA'in Türk kulüpleriyle ilgilendiğini söyledi.

Aivazoglou, yaptığı açıklamada, NBA Avrupa Ligi projesinin amacı, detayları ve Avrupa basketboluna getireceği yeni soluk ile ligde yer alabilecek ülke ve takımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de inanılmaz tarihe ve tutkulu taraftarlara sahip büyük kulüpler olduğunu vurgulayan Aivazoglou, "Türkiye, basketbol ve sporla nefes alıp yaşayan fantastik bir ülke. Bir Yunan olarak hislerinizi iyi biliyorum. Çünkü benzer yanlarımız çok fazla. Fenerbahçe harika bir kulüp. Dörtlü Final'e kaldıkları için onları kutluyorum. Galatasaray da fevkalade bir kulüp. Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi harika kulüpler de var. Sadece İstanbul'dakiler değil, hepsi harika kulüpler. Avrupa'daki yeni lig projesi için Türkiye ile bir pazar olarak çok ilgileniyoruz. İstanbul ile şehir olarak çok ilgileniyoruz. Bu vizyonu nasıl hayata geçireceğimize dair düşünceleri olan herkesin görüşlerini duymaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ŞAMPİYON OLSA BİLE KATILAMIYOR; PROBLEM"

Lig sisteminde başarıyı ödüllendirmeyi amaçladıklarını aktaran Aivazoglou, "Galatasaray'ı örnek gösterelim. Galatasaray, Türkiye basketbol liginde şampiyon olsa bile Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasına katılamıyor. Bu futbolda yaşanmıyor. Futbolda Türkiye ligini kazanan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. Bunu düzeltmek istiyoruz. Temel problemlerden biri bu." yorumunu yaptı.

"ALİ KOÇ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜK"

Avrupa Ligi'nin İstanbul'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bazı kulüplerle görüşme şansı yakaladığını kaydeden Aivazoglou, bu kapsamda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

NBA'in projesinin Avrupa basketbolu için tehdit olduğu yönündeki söylemleri kabul etmediğini vurgulayan Aivazoglou, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu, Avrupa basketbol topluluğundaki herkes için daha iyi bir Avrupa basketbolu yolunda çok güçlü ve olumlu bir adım. Avrupa Ligi Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sık görüşmeye devam ediyoruz. Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılma davetini kabul ettim. Tüm kulüpler ve bazı takım sahipleriyle görüşmek için harika bir fırsattı. Orada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Gerçekten iyi sorular sordu ve katkıda bulunacak iyi noktalara değindi. Genel hissiyatın çok olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Bu projenin ortağı olmak ve bu vizyonu nasıl hayata geçireceğimize dair katkıda bulunmak isteyen, ekosistemdeki herkesle iş birliği yapmaya çok açık olduğumuzu yineledim. Bu ligin nasıl hayata geçirileceği konusunda düşünce şeklimiz, Avrupa standartlarına göre çok otantik bir şekilde olacağı yönünde. Bu, oyunun geleneğine, taraftarların tutkusuna ve oyunun Avrupa'da oynanış biçimine saygı gösterecek şekilde hayata geçirilecek. Bunun Avrupa dışında ve ABD'de oynanış biçiminden açıkça farklı olduğunun farkındayız. Yeni lig projesi, Avrupa standartlarında çok özgün ve doğal bir şekilde gerçekleştirilecek."

"AVRUPA'DA TAKIMLAR KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞIYOR"

George Aivazoglou, Avrupa basketbolunda değer boşluğu olduğunu ve bunun iki nedenden kaynaklandığını belirtti.

Basketbolda futboldaki gibi net ve tekil bir piramit yapısının olmamasını, ilk sebep olarak nitelendiren Aivazoglou, "Avrupa'da taraftarlar ve takımlar bir kafa karışıklığı yaşıyor. Taraftarlar, 'Takımım yerel ligde şampiyon oldu ama neden Avrupa'nın en üst düzey uluslararası liginde mücadele edemiyor? Futbolda bu şekilde değil. Bu neden yaşanıyor?' sorularını soruyor. Avrupa basketbolundaki bu piramidi düzeltip taraftarlar, takımlar, oyuncular, partnerler ve medya için daha şeffaf hale getirerek yeniden dizayn etmek istiyoruz." diye konuştu.

"TAKIMLAR İÇİN 3 YOL VAR"

Aivazoglou, Avrupa basketbolundaki değer boşluğunun ikinci nedenini, Batı Avrupa'nın medya ve sponsorluk anlamında güçlü, büyük pazara sahip şehirlerinin beklenen düzeyde temsil edilememesi olarak gösterdi.

Batı Avrupa'nın büyük şehir ve pazarlarıyla ilgilendiklerini dile getiren Aivazoglou, "İspanya'da Madrid, Barselona, İngiltere'de Londra ve Manchester, Fransa'da Paris ve Lyon, İtalya'da Milano ve Roma, Almanya'da Münih, Frankfurt ve Berlin gibi çok şehir söyleyebilirim. Bu şehirlerle ilgileniyoruz. Ligimize katılmak isteyecek şehir ve takımlar için önümüzde 3 yol var. Birincisi, ligimize gönüllü olarak katılmayı isteyecek kulüpler. İkincisi, basketbol takımı bulunmayan ancak kurmak isteyen mevcut futbol kulüpleri. Üçüncü olarak da tamamen yeni kurulacak kulüpler. Tüm bu seçenekleri değerlendireceğiz. Bu konuda araştırmalarımıza henüz yeni başladık." şeklinde konuştu.

"ORTA DOĞU'DAN BİR KULÜP OLMAYACAK"

Aivazoglou, Orta Doğu ülkelerinden bir takımın NBA'in kuracağı lige dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Bu konuda çok netiz. Ligimizin coğrafi anlamda bir Avrupa Ligi olmasını istiyoruz. Bu yüzden Orta Doğu'dan bir kulüp ligde yer almayacak." cevabını verdi.

NBA'in Orta Doğu'da varlık gösterme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu da hatırlatan Aivazoglou, "Harika partnerlere sahip olduğumuz bu bölgede uzun yıllar boyunca hazırlık maçları ve programlar düzenledik. Üç yıl önce de Abu Dabi'de NBA sezon öncesi karşılaşmaları oynanmaya başladı. Fevkalade bir şehir. Bölgedeki varlığımız sayesinde son üç yılda basketbola ilginin yüzde 500 arttığını biliyorum. Çabalarımızı artırarak buradaki varlığımızı sürdüreceğiz. Ancak şu konuda çok netim. NBA Avrupa Ligi'ndeki kulüpler, Avrupa ülkelerinden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"16 TAKIMLA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

NBA'in kuracağı yeni lig hakkında detaylara değinen Aivazoglou, "16 takımla başlamayı hedefliyoruz ve bu takımların büyük çoğunluğunun kalıcı olmasını istiyoruz. Kontenjanlar hem Batı hem de Doğu veya Güneydoğu Avrupa'ya dağıtılacak. Bu takımların bir kısmının da ekosistemden gelmesini istiyoruz. Bunlar her yıl farklı takımlar olabilir ve ligimizde yarışma hakkı kazanabilirler. Bence bu, bugünkü Avrupa basketbolu yapısına temel bir değişim sunuyor. Çok şeffaf ve anlaması kolay, aynı zamanda adil, başarıyı ödüllendiren ve liyakate dayalı tekil ve daha net bir piramide doğru bir adım olarak değerlendirebiliriz." yorumunu yaptı.

Projenin ilk aşamasında pazar ve şehir konularına odaklandıklarının altını çizen Aivazoglou, "Batı Avrupa'daki ülke ve şehirler arasında bir denge kurmak istiyoruz. Birçoğunda zengin basketbol tarihi ve geleneği var ve ticari potansiyelleri de çok belirgin. Bunu Doğu Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkeler ve şehirlerle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Yunanistan ve Sırbistan gibi, İngiltere, Fransa veya Almanya'dan daha küçük ülke ve pazarlar var ancak bunu çılgınca basketbol tutkuları, büyük taraftar kitleleri ve oyuna karşı muazzam sevgileriyle telafi ediyorlar. Projeye kıtanın her iki bölümünü de dahil etmek istiyoruz çünkü bizlere farklı şeyler sunuyorlar." diye konuştu.

"MVP ÖDÜLÜNÜ SON 6 SENEDE 5 KEZ AVRUPALILAR KAZANDI"

Basketbolun Avrupa'da oluşturduğu ivmenin benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu belirten Aivazoglou, "Amacımız Avrupalı basketbolseverlere daha iyi bir hizmet sunmak. Herkes, Paris'teki olimpiyatlarda basketbola dair ne kadar heyecan yaşadığını, ABD, Fransa, Sırbistan ve Almanya'nın ne kadar sert bir şekilde rekabet ettiğini gördü. NBA'de bugün oyuncuların yüzde 15'i Avrupa'dan geliyor. En değerli oyuncu (MVP) ödülünü de son 6 senede 5 kez Avrupalı basketbolcular kazandı." yorumunu yaptı.

Avrupa basketbolu ekosistemindeki herkesle vizyonları doğrultusunda iş birliği yapmaya açık olduklarını kaydeden Aivazoglou, "Avrupa basketboluna daha iyi şekilde hizmet edebilecek ilgi çekici yeni bir şeyler oluşturmak istiyoruz. Basketbolu, kıtanın en popüler ikinci spor branşı haline getiren birçok harika bileşene sahipsiniz. Ancak diğer yandan basketbol ekosistemindeki herkes için değer oluşturmak anlamında büyük eksiklikler var. Netlik ve şeffaflık eksikliği, takımlar, oyuncular ve taraftarların, kısacası tüm ekosistemin acı çekmesine ve değer oluşturulamamasına neden oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.