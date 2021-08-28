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NBA’de George Floyd vakası! Yıldız oyuncu gözaltına alındı

28.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA’in yıldız oyuncusu Jaxon Hayes’in polis kamerası görüntüleri dün paylaşıldı.

NBA’de George Floyd vakası! Yıldız oyuncu gözaltına alındı

Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes’in birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği görüldü.

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Jaxson Hayes’in (21) avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, dün olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

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Görüntülerde, New Orleans Pelicans’ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği tespit edildi.

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Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes'in evine gittiğini ve Hayes’in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
NBA
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