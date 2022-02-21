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  4. Ne yaptın Ronaldo! Saha dışında da rekor kırdı... Tam 400 milyon!

Ne yaptın Ronaldo! Saha dışında da rekor kırdı... Tam 400 milyon!

21.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabında 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, kutlama sevincini kendine has bir şekilde yaptı. Instagram'da en çok takipçisi bulunan hesaplar arasında 1. sırada bulunan Ronaldo'nun 400 milyona ulaşması sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sahada olduğu gibi saha dışında da rekorları kırmaya devam ediyor. Instagram hesabında bulunan takipçi sayısıyla herkesi şaşırtan Ronaldo son olarak 400 milyon takipçiye ulaştı. Bu olayı paylaştığı bir video ile duyuran Portekizli golcü, kendine has gol sevinciyle taraftarlara teşekkür etti.

TEK BİR PAYLAŞIMI 1.6 MİLYON DOLAR!

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Cristiano Ronaldo, Instagram hesabını çok aktif kullanıyor. Bu platformda en çok kazananlar listesinde de zirvede yer alan Portekizli yıldız, bir ürünü desteklemek için paylaşım yapması halinde 1.6 milyon dolar para kazanıyor. Saha içinde kazandığı gibi saha dışında da büyük paralar alan Ronaldo'nun serveti her geçen gün daha da artıyor...

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Cristiano Ronaldo Instagram
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