Ne yaptın Ronaldo! Saha dışında da rekor kırdı... Tam 400 milyon!

Manchester United'ın Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sahada olduğu gibi saha dışında da rekorları kırmaya devam ediyor. Instagram hesabında bulunan takipçi sayısıyla herkesi şaşırtan Ronaldo son olarak 400 milyon takipçiye ulaştı. Bu olayı paylaştığı bir video ile duyuran Portekizli golcü, kendine has gol sevinciyle taraftarlara teşekkür etti.

TEK BİR PAYLAŞIMI 1.6 MİLYON DOLAR!

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabını çok aktif kullanıyor. Bu platformda en çok kazananlar listesinde de zirvede yer alan Portekizli yıldız, bir ürünü desteklemek için paylaşım yapması halinde 1.6 milyon dolar para kazanıyor. Saha içinde kazandığı gibi saha dışında da büyük paralar alan Ronaldo'nun serveti her geçen gün daha da artıyor...

