Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye olay göndermeler

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu anda Fatih Terim'in ekibinde yer alan eski futbolcu Necati Ateş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 1-1 berabere kalmasının ardından sarı lacivertlilere tepki gösterdi.
Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy ile teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözlerine gönderme yapan Necati Ateş, Kadıköy'de kupa kaldırdıkları fotoğrafları paylaşarak Twitter'dan dert yandı.
İşte Necati Ateş'in paylaşımları...
"ŞAMPİYONLUKLAR BİZİM OLSUN"
"Vizyonunu çaresizlikten sadece Galatasaray üzerinden oluşturanların, kendi yaptığını savunamayıp rakibini şampiyonluktan ettiği ile övünenlerin, bir daha olmayacak sanılan o gurur dolu geceyi hazmedemeyenlerin kul hakkına girip emek hırsızlığı yapanların günahı, derdi, tasası sizin; herkese ve her şeye rağmen şampiyonluklar bizim olsun."
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