YURTHABER
  4. Necati Cumalı Urla'da anıldı

Necati Cumalı Urla'da anıldı

İZMİR HABERLERİ  | 13.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Necati Cumalı Urla'da anıldı

İZMİR (AA) - Türk Edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı, 99. doğum gününde İzmir'in Urla ilçesinde anıldı.

Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla'nın Türk ve dünya edebiyatına yön veren pek çok sanatçıya ev sahipliği yaptığını, Necati Cumalı'nın da bu isimlerden biri olduğunu söyledi.

Cumalı'nın ömrünün büyük kısmını Urla'da geçirdiğini kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Bugün onun doğum günü. İlçemizde yaşadığı ev restore edildikten sonra Necati Cumalı Anı Evi olarak kullanılıyor. Bu evin hak ettiği şekilde değerlendirildiği fikrinde değilim. Sadece bu tip toplantılarla kendisini doğum ve ölüm günlerinde anmakla kendisine karşı olan borcumuzu ödeyemeyiz."

Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Necati Cumalı'nın biyografisini seslendirdiği etkinlikte Cumalı'nın kendisini anlattığı TRT yapımı belgesel de izlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Başkan Gümrükçü’den Ali Rıza Koçer’e yönelik silahlı saldırıya sert tepkiBaşkan Gümrükçü’den Ali Rıza Koçer’e yönelik silahlı saldırıya sert tepki
Selçuk ilçesi yelken sporlarının merkezi olma yolundaSelçuk ilçesi yelken sporlarının merkezi olma yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anma necati cumalı yazar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:57
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.