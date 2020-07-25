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Necip Çarıkçı: Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Cimbom, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılı takımın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı. Başkan, "Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.

Necip Çarıkçı: Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı" ifadelerini kullandı.

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"ADAY OLMAYACAĞIM"

'Boluspor kayyuma da gitse aday olmayacağım' diyen Necip Çarıkçı, 2007-2008 sezonundan beri bu bu ligde olduklarını belirtti. Başkan Çarıkçı, "Türk futbolunda çoğu kulübün borcu 50 milyon TL'den başlıyor. Bizim 15-20 milyon TL arasında bir borcumuz var. Kongre günü net olarak bu rakam açıklanır. Tahminimce 20 milyon TL'yi geçmez" dedi.

"ESKİŞEHİRSPOR, ADANASPOR VE OSMANLISPOR'UN TALEBİNİ DESTEKLEDİ"

'1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin TFF'ye yazılı olarak ilettiği 'küme düşme bu sezonluk iptal edilsin' talebini değerlendiren Necip Çarıkçı, "Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor'dan küme düşme kaldırılsın diye bir talep geldi. Biz de destekledik. 18 kulübün de imzasıyla bir yazı hazırlandı ve TFF'ye iletildi. Süper Lig'den 7-8 takımın küme düşme kaldırılsın talebi olduğunu biliyoruz. TFF 1.Lig'de ve alt liglerde de çok sayıda takım pandemi nedeniyle özel bir sezon yaşandığını ve bu sebeple küme düşmelerin iptal edilmesini istiyor. Süper Lig maçlarının tamamlanmasının ardından bir karar alınacak ve açıklanacaktır" açıklamasında bulundu.

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