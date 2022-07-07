Nef Arsa'da yüzde 20 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Nef, son yeniliği Nef Arsa'da Sakarya projesi özelinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

Nef açıklamasına göre, Nef Arsa projeleri hayata geçtiği günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz projeleri tanıtıldıktan sonra satışlar kısa sürede tamamlanmıştı. Yüzde 20 indirim kampanyası dışında ödeme konusunda da alıcıya avantajlı seçenek sunan Nef Arsa ile aylık 2 bin 345 lira ödeyerek arsa almak mümkün oluyor. Yüzde 20 indirim kampanyasıyla Nef Arsa'da fiyatlar 187 bin 500 lirada başlıyor.

Satışların devam ettiği arsa projesi Sakarya'da geçerli indirim kampanyası 31 Temmuz 2022'ye kadar sürüyor.

Nef'in son yaptırdığı araştırmaya göre, insanların yüzde 92'si arsanın en karlı gayrimenkul yatırımı olduğunu düşünüyor. Arsa almış yatırımcıların ise yüzde 80'den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor. Enflasyona karşı ev alamayan ama ulaşılabilir fiyatlarla emlak yatırımı yapmak isteyenlere yenilikçi bir alternatif sunan Nef, başlattığı kampanya ile hem güvenli bir yatırım hem de getiri imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkulün, özellikle de arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an benim naçizane tavsiyem doğru yerde bulunan gayrimenkulün alınması ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması yönünde. Büyükşehirlerde yaşayan ve gereğinden fazla psikolojik yük taşıyan yatırımcılardan aynı zamanda çiftlik ve bahçe opsiyonu olarak da kullanılacak arsa talebi sürekli artıyor. Nitekim maliyetler nedeniyle konut fiyatları da artış trendinde. Bu gerçekler ışığında biz ev hayali kuramayanlara fırsat sunuyoruz. Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en karlı yatırım arsa. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak."

