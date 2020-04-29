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Nefes kredisi başvuruları başladı

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, korona virüs salgını sonucu KOBİ’lerde oluşabilecek ekonomik sorunların giderilmesi noktasında başlatılan nefes kredisi projesinin başvuruların başladığını açıkladı.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Salgının başlangıcından itibaren ekonomik ve sosyal hayatın birçok noktasında etkisini hissetmeye başladık.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, korona virüs salgını sonucu KOBİ’lerde oluşabilecek ekonomik sorunların giderilmesi noktasında başlatılan nefes kredisi projesinin başvuruların başladığını açıkladı.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Salgının başlangıcından itibaren ekonomik ve sosyal hayatın birçok noktasında etkisini hissetmeye başladık. Bizler de bu süreçte salgınla ilgili üyelerimizi, ekonomimizi, ticaretimizi nasıl ayakta tutabiliriz, etkilenen kurum ve kişilere nasıl katkı sağlayabiliriz mücadelesi içerisindeyiz. İTSO olarak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Her daim görüşlerimizi ve önerilerimizi aldılar, bu görüş ve önerileri bakanlarımıza ilettiler. Çok ciddi ilerleme kaydettik. Her hafta farklı destek ve finans kaynakları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bu sürece ciddi katkı sağlamaya devam ediyorlar. Bu mücadeleye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Uğurludağ, “TOBB öncülüğünde odalarımız katkılarıyla daha önce defalarca yaptığımız Nefes Kredisi ile karşı karşıyayız. Odalarımızın kendi bütçelerini ayırarak katkı sağlayacakları bir kredi. Ödeneklerimiz TOBB’da birleştiriliyor, TOBB’da katkı sağlayarak genel bir bütçe ortaya çıkarıyor. Bu bütçe, tüm İTSO üyelerine kullandırılacak. Kredinin bazı şartları var. Krediyi kullanacak kişi ve şirketler, İTSO üyesi olmak zorundadır. Bizden kredi talebinde bulunacağını belirterek Faaliyet Belgesi almak durumundalar. Faaliyet belgemizi vereceğiz ve üyelerimiz de belgeleriyle kredilerine başvurabilecekler. KGF destekli bir kredi olacak. Bu kredide de sigorta ve vergi borcu kâğıdı istenmeyecek” diye konuştu.
1 milyon ile 3 milyon lira ciroya sahip firmaların 50 bin TL kredi, 3 milyon ile 25 milyon lira ciroya sahip firmaların 100 bin TL azami miktarda kredi alabileceklerini belirten Uğurludağ, "2020 yılında kredi geri ödemesi olmayacak, 2021 yılında ödenmeye başlanacak. 2021 yılında ise 12 aylık taksitle kredi geri ödenecek. Teminat istenmeyecek, şahıs işletmelerinde 3. şahıs kefil bulunamaması durumunda müşterinin talebi doğrultusunda maddi teminat istenebilecek. Bankalar, KGF’ye ödenecek yüzde 0,075 masrafın haricinde bir komisyon talep edemeyecekler. İnegöl’ümüze, esnafımıza ve sanayicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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