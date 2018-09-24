Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

A Spor'un haberine göre Eren Derdiyok'a alternatif bir golcü arayan Galatasaray, İspanyol golcüyü kiralamak istiyor. Yaz döneminde birçok golcüyle ilgilenen sarı kırmızılı ekip, FFP nedeniyle hücum hattına takviye yapamamıştı. 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçında da Eren Derdiyok maça yedek kulübesinde başlarken ileri uçta Henry Onyekuru görev almıştı.

