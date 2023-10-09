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Nemrut Krater Gölü sonbaharda da doğaseverlerin uğrak noktası oldu

09.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Gölü ve çevresi, sonbaharda da doğaseverlerin en çok gezdiği yerlerden biri oldu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün çevresi, yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği manzaraya büründü.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak bölgenin güzelliklerini keşfediyor, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

Avusturya'dan gelerek Nemrut Krater Gölü çevresini dolaşan doktor çift Rebecca Eiter ve Martin Sojer, AA muhabirine bölgenin güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgede 2 günlük gezi programlarının olduğunu belirten Sojer, "Daha önce krater görmemiştim. Bu benim krater bölgesine ilk seyahatim. Kocaman bir alan gördük. Yarın dağa tırmanmaya çalışacağız. Aslında 6 aydır seyahat ediyoruz. Türkiye'de 2 ay kalabiliriz." dedi.

Eşi Rebecca Eiter ise "Bugün Nemrut'a geldik. Burası çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum. Bu gece için gerçekten heyecanlıyım. Çünkü ayılar olduğunu duydum. Onları görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Yarın dağa gideceğimiz için belki onları görebiliriz, çok heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Maşallah Özer de bölgede çanak yürüyüşü yaptıklarını ifade etti.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamaya amaçladıklarını dile getiren Özer, "Nemrut'ta son baharda renk cümbüşü yaşanıyor. Tüm fotoğrafseverleri buraya bekliyoruz. Nemrut, görülmeye değer ender bir yer." ifadelerini kullandı.

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Bitlis doğa yürüyüşü nemrut krater gölü

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