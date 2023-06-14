Nemrut Krater Gölü'nde "Obezite Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Bitlis Sağlık Müdürlüğü, obeziteyle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 2 bin 250 rakımlı bölgede yürüyüş düzenledi.

"Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüşe katılanlar, Nemrut Kalderası'ndaki sıcak gölden soğuk göle kadar yürüdü. Etkinlik, halay çekilmesiyle son buldu.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, gazetecilere, Avrupa'nın en büyük krater gölü çevresinde "Obezite Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri bu yürüyüşe 80 kişinin katıldığını belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Küçük gölün kıyısında başlayan ve 10 binden fazla adım attığımız yürüyüşümüz büyük gölün kıyısında son buldu. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, toplumun yüzde 59'unu etkileyen obezite 13 çeşit kansere neden olmaktadır. Yıllık 220 bin kişi ise obezite nedeniyle kanser olmaktadır. Etkinlikteki amacımız obeziteyle ilgili farkındalığı artırıp sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve günlük 10 binden fazla adım atmanın sağlık açısından faydalarına dikkati çekmektir. Doğal güzelliğiyle yeryüzü cenneti olarak bilinen Nemrut'ta bu etkinliği düzenleyerek hem sağlıklı yaşama hem de doğanın önemine dikkati çekmek istedik."

